Göttingen (ots) -Große Auszeichnung für den Digitalisierungsexperten Sycor: Als einer der ersten wurde das Unternehmen zum offiziellen Solution Partner des Microsoft AI Cloud Partner-Programms ernannt. Die herausragende technische Kompetenz und nachgewiesene Erfolge in zahlreichen Kundenprojekten im deutschen Mittelstand mit der Microsoft Cloud haben Sycor dazu verholfen, ausgezeichnet zu werden.Die Partnerschaft im Rahmen des Microsoft AI Cloud Partner-Programms ermöglicht es Sycor, noch intensiver auf die individuellen Anforderungen ihrer Kunden einzugehen und maßgeschneiderte KI-gestützte Lösungen zu entwickeln, um deren Geschäftserfolg nachhaltig zu fördern."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, denn wir haben hier nicht nur viele Jahre Praxiserfahrung als Microsoft Partner in die Waagschale geworfen, sondern sind ganz bewusst im Team durch viele Stunden Enablement gegangen, um zu belegen, dass wir wirklich auf dem allerneuesten Stand sind", so Denis Reinartz Leiter Business Development Unit Cloud, Workplace & Security bei Sycor. "Am meisten freut es uns für alle Sycor-Kunden im gehobenen Mittelstand, denn diese können sich darauf verlassen, dass sämtliche gewürdigten Fähigkeiten rund um die Microsoft Cloud in ihre Projekte einfließen."Konkret wurde Sycor der Solution Partner Status in folgenden Kategorien verliehen:- Solutions Partner for Infrastructure (Azure)- Solutions Partner for Digital & App Innovation (Azure)- Solutions Partner for Modern WorkKein symbolischer Akt. Sycor tankt pure Microsoft Power.Es gibt noch mehr Grund zur Freude in Göttingen. Schließlich ist die Ernennung zum Solution Partner kein rein symbolischer Akt. Microsoft hat angekündigt Sycor mit Ressourcen und Fachwisssen noch gezielter als bisher zu unterstützen, wovon Kunden direkt profitieren."Wir verstehen uns seit langem als echte Microsoft-Spezialisten, was entsprechende Referenzprojekte immer wieder belegen. Jetzt noch enger mit Microsoft selbst verbunden zu sein, gibt einen wunderbaren zusätzlichen Schub", so Florian Schlee, Microsoft Alliance Manager bei Sycor.Ausbau und FokusIn diesem Jahr setzt das Göttinger Unternehmen die Weiterentwicklung seines Portfolios kontinuierlich fort und konzentriert sich unter anderem auf die Spezialisierung im Bereich von Künstlicher Intelligenz, SAP HANA [SR1] sowie Virtualisierung von Arbeitsplätzen in der Cloud. Das schließt unter anderem komplexe Computer Aided Design (CAD) -Anwendungen und deren Migration in die Cloud ein. "Wir haben schon viele Anstrengungen [SR2] im letzten Jahr unternommen und sind extrem auf den Bedarf unserer Kunden fokussiert", so Reinartz.Bei Fragen rund um die Microsoft Cloud können Sie sich jederzeit gerne an das Experten-Team von Sycor wenden: Anfrage allgemein | Formulare | Sycor (sycor-group.com) (https://sycor-group.com/de-de/formulare/anfrage-allgemein.html)(URL: https://sycor-group.com/de-de/formulare/anfrage-allgemein.html )Über SycorDie SYCOR GmbH bietet mittelständischen Unternehmen ganzheitliche IT-Services und -Lösungen aus einer Hand. Dabei verbindet die Sycor Klartext und Wertschätzung für den gemeinsamen Erfolg. Mit Leidenschaft, langjähriger Markterfahrung und starken Partnern.Dabei versteht sich die Firma mit Hauptsitz in Göttingen als Digitalisierungs- und Innovationspartner, der seinen Kunden hilft, die Vorteile der Digitalisierung nutzbar zu machen. Sycor-Kunden profitieren von professioneller Strategie-, Management- und Prozessberatung sowie ausgewiesenem Technologie-Know-how. Das Unternehmen unterstützt außerdem bei der Einführung und dem Betrieb neuer Systeme mit Beratung, Training und Support. Zu den Sycor-Kunden zählen namhafte Unternehmen aus den Branchen Pharma, Medizintechnik und Manufacturing.Pressekontakt:Natalie Pflug, Marketing ManagerE-Mail: natalie.pflug@sycor.deOriginal-Content von: Sycor GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154810/5703176