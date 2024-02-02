FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ASPIRA WOMENS HEA. NEW CUL US04537Y2081
INOVIO PHARMACEUTICAL INC GBM US45773H4092
MYND AI INC. ADR WK6 US6289881079
AB/FROM ONWARDS 02.02.2024 12:07 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ASPIRA WOMENS HEA. NEW CUL US04537Y2081
INOVIO PHARMACEUTICAL INC GBM US45773H4092
MYND AI INC. ADR WK6 US6289881079
AB/FROM ONWARDS 02.02.2024 12:07 CET