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WKN: A3EDH3 | ISIN: US04537Y2081 | Ticker-Symbol: CUL
München
02.02.24
08:04 Uhr
4,900 Euro
-0,150
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Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
Sonstige
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ASPIRA WOMENS HEALTH INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ASPIRA WOMENS HEALTH INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ASPIRA WOMENS HEALTH
ASPIRA WOMENS HEALTH INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ASPIRA WOMENS HEALTH INC4,900-2,97 %
INOVIO PHARMACEUTICALS INC4,8800,00 %
MYND.AI INC ADR4,5000,00 %
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