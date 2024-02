MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Putin-Sympathien für US-Präsident Biden:

"Es verblüfft, was gegenwärtig an überraschenden Äußerungen Wladimir Putins aus dem Kreml dringt. Erst schließt der russische Präsident dem US-Fernsehmann Tucker Carlos gegenüber einen russischen Angriff auf benachbarte Nato-Staaten aus und bietet Ukraine-Verhandlungen an. Nun gibt er bekannt, dass er lieber den berechenbaren Joe Biden gegenüber Donald Trump als nächsten US-Präsidenten bevorzugen würde. Ein Adressat dieses Anfluges von Versöhnlichkeit ist die Münchner Sicherheitskonferenz. Der andere Russlands Bevölkerung. In einem Monat ist Präsidentschaftswahl. Putin hat zwar Oppositionskandidaten aussondern lassen, aber die Stimmung ist mäßig. Nach einer unabhängigen Umfrage finden 36 Prozent der Russen, dass das Leben seit dem Angriff auf die Ukraine schlechter geworden sei. Bei der letzten Abstimmung war Putin 2018 auf 77 Prozent der Stimmen gekommen. Alles darunter wäre für den Kremlchef schwer enttäuschend."/nme/DP/he

Jetzt den vollständigen Artikel lesen