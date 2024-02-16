BERENBERG HEBT ZIEL FüR SARTORIUS AUF 346 (310) EUR - 'BUY'DZ BANK SENKT FAIREN WERT FüR AIRBUS AUF 173 (174) EUR - 'KAUFEN'PARETO SENKT DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 4,50 (9) EUR BARCLAYS STARTET DOWLAIS MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 110 PENCEBARCLAYS HEBT HUHTAMAKI OYJ AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 40 (29) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FüR PERNOD RICARD AUF 148 (143) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FüR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 262 (226) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT EMBRACER AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 16 (24) SEKJPMORGAN HEBT ZIEL FüR RELX AUF 4100 (3770) PENCE - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FüR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 220 (200) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FüR STELLANTIS AUF 26 (23) EUR - 'OVERWEIGHT'UBS SENKT ZIEL FüR AKZO NOBEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...