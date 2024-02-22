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WKN: 578580 | ISIN: DE0005785802 | Ticker-Symbol: FME
Xetra
22.02.24
09:25 Uhr
35,540 Euro
-0,080
-0,22 %
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
MDAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
FRESENIUS MEDICAL CARE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
35,53035,55009:43
35,54035,56009:43
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ASML
ASML HOLDING NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ASML HOLDING NV872,00+4,09 %
BECHTLE AG48,250+4,30 %
CANCOM SE28,540+1,64 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG35,540-0,22 %
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