BERENBERG HEBT BECHTLE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 57 (41) EURBERENBERG HEBT ZIEL FüR CANCOM AUF 31 (30) EUR - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FüR FMC AUF 35,40 (33) EUR - 'UNDERWEIGHT' BERENBERG HEBT MONEYSUPERMARKET.COM AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 295 (290) PENCEHSBC SENKT SCHNEIDER ELECTRIC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 205 (190) EURHSBC STARTET ASML MIT 'BUY' - ZIEL 954 EURJEFFERIES SENKT ZIEL FüR GLENCORE AUF 450 (560) PENCE - 'BUY' JPMORGAN HEBT ZIEL FüR INDITEX AUF 42 (40) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FüR RIO TINTO AUF 7040 (7000) PENCE - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FüR WOLTERS KLUWER AUF 157 (147) EUR - 'OVERWEIGHT'UBS HEBT ZIEL FüR NUTRIEN AUF 62 (61) USD - 'BUY' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank,Frankfurt. Neben den Presseauszügen kann ...Den vollständigen Artikel lesen ...