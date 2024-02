Frankfurt (ots) -maincubes, ein europäischer Anbieter von Rechenzentren, und die Stadtwerke Göttingen AG haben ein Power Purchase Agreement (PPA) mit einer Kapazität von 34 Megawatt Peak (MWp) unterzeichnet. Der PPA-Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren und sieht die Lieferung von reinem Solarstrom vor. Der Vertrag ist ein wichtiger Meilenstein in der Nachhaltigkeitsstrategie von maincubes. Die Sonnenenergie stammt aus Anlagen südlich von Göttingen. Die Stadtwerke Göttingen verfolgen seit 2013 eine Nachhaltigkeitsstrategie und wurden 2024 bereits zum achten Mal als "Top-Lokalversorger" ausgezeichnet. Das Versorgungsunternehmen gilt in der Region als zuverlässiger, flexibler und engagierter Partner.maincubes verfolgt eine wegweisende Nachhaltigkeitsstrategie, die sich durch eine Vielzahl an Maßnahmen auszeichnet. Allen voran die EMAS-Registrierung (Eco-Management and Audit Scheme), mit der maincubes sein Umweltengagement nach außen vertrauenswürdig und transparent belegt. Gleichzeitig hat eine flexible Anpassung der Infrastrukturumgebung orientiert am Kundenbedarf oberste Priorität bei maincubes. In diesem Kontext steht auch das geplante dritte Rechenzentrum im Rhein-Main-Gebiet (FRA03). Außerdem treibt maincubes den Ausbau seiner PPA-Verträge voran und führt intensive Gespräche und Verhandlungen mit weiteren Erzeugern regenerativer Energien.maincubes hat strenge Maßstäbe und ist nachhaltig für die Zukunft aufgestelltDass Nachhaltigkeit bei maincubes nicht nur ein Ziel, sondern zentraler Bestandteil seiner Unternehmensstrategie ist, zeigt auch die Förderung umweltfreundlicher Projekte, etwa die Nutzung von Wasserkraft in den Niederlanden und der Bau von Windkraftanlagen in Indien. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen aktiv in der Open Compute Foundation, einem Netzwerk aus Betreibern von Rechenzentren, Telekommunikations- und Serveranbietern zur Förderung von Innovationen und nachhaltigeren Produkten.Der maincubes-CTO Albrecht Kraas, konstatiert: "Der Abschluss unseres ersten PPA-Vertrags ist für uns ein Meilenstein, auf den wir stolz sind. Mit diesem Projekt setzen wir den Rahmen für unsere künftigen Nachhaltigkeitsstandards und belegen einmal mehr, dass wir entschlossen sind, die umweltfreundliche Energieversorgung für unsere Rechenzentren weiter zu optimieren."Jochen Ritter, Bereichsleiter Energiedienstleistungen und Wärme bei der Stadtwerke Göttingen AG, fügt hinzu: "Der Abschluss des PPA-Vertrags mit maincubes gibt der Stadtwerke Göttingen AG die wirtschaftliche Sicherheit für weitere große Investitionen in erneuerbare Energien zur Erreichung der Klimaziele in der Region Göttingen."Hochauflösendes Bildmaterial zum Download gibt es hier: https://we.tl/t-mOunQMAyC8Über maincubes:Als europäischer Anbieter entwickelt und betreibt maincubes Rechenzentren in den führenden Regionen Frankfurt, Berlin und Amsterdam. Die Rechenzentren bieten ihren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit, zertifizierte Nachhaltigkeit, aktuelle Qualitätsstandards und flexible Lösungen für individuelle Kundenanforderungen. Mit modernster Technologie in den Rechenzentren garantiert maincubes die unterbrechungsfreie Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur seiner Kunden. Zu den Kunden von maincubes zählen die öffentliche Hand, nationale und internationale Blue-Chip-Unternehmen sowie internationale Cloud-Service-Provider, die Wert auf eine nachhaltige, ausfallsichere und leistungsstarke digitale Infrastruktur legen. maincubes wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main. www.maincubes.comKontakt maincubes:Antje TauchmannHead of Marketingmaincubes Holding & Service GmbHTilsiter Straße 1D-60487Frankfurt am Mainwww.maincubes.comt: +49 (69) 6976810-36e: presse@maincubes.comOriginal-Content von: maincubes Holding & Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173640/5724516