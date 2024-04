Leipzig (ots) -Kurz vor dem 80. Geburtstag von Dennis Russell Davies haben der Chefdirigent des MDR-Sinfonieorchesters und der MDR eine Fortsetzung der sehr erfolgreichen Zusammenarbeit vereinbart. Der Vertrag von Davies, der seit Herbst 2020 das künstlerische Profil des MDR-Sinfonieorchesters prägt, wurde bis zum Ende der Saison 2026/27 verlängert.Dennis Russell Davies, 1944 in Ohio geboren, hat im Laufe seiner Karriere die renommiertesten Orchester Nordamerikas sowie Europas dirigiert und gastierte mit einem vielfältigen Opernrepertoire an großen Opernhäusern und bei internationalen Festspielen. Dabei hat sich Davies schon früh leidenschaftlich für die zeitgenössische Musik eingesetzt und sich gleichzeitig mit dem sinfonischen und Opern Repertoire in seiner ganzen Bandbreite auseinandergesetzt. Seit den 1980er Jahren war er vorrangig im deutschsprachigen Raum tätig, als GMD am Staatstheater Stuttgart und als GMD der Stadt Bonn. Als Chefdirigent leitete er das Radio-Symphonieorchester Wien und das Stuttgarter Kammerorchester und hatte von 1997 bis 2009 eine Professur für Dirigieren am Salzburger Mozarteum inne. Von 2002 bis 2017 war er Opernchef und Chefdirigent des Bruckner Orchesters Linz und von 2009 bis 2016 Chefdirigent des Sinfonieorchesters Basel. Seit Beginn der Spielzeit 2018/19 ist er Künstlerischer Leiter und Chefdirigent der Filharmonie Brno. Seit September 2020 ist Davies Chefdirigent des MDR-Sinfonieorchesters, eines der weltweit ältesten Radio-Orchester. Als erfahrener Programmplaner prägt er das unkonventionelle Repertoire des Ensembles, das von lebendigen Aufführungen des reichen musikalischen Erbes über aktuelle Kompositionen bis hin zu genreübergreifenden Konzert- und Digitalformaten reicht.MDR-Intendant Ralf Ludwig:"Dennis Russell Davies ist eine außergewöhnliche künstlerische Persönlichkeit mit einer unstillbaren Neugier auf Musik sowie einem reichen Erfahrungsschatz von fast 50 Jahren als Chefdirigent bedeutender Orchester und Opernhäuser weltweit. Dies alles macht ihn zu einem hochgeschätzten Partner für unser MDR-Sinfonieorchester.Seine große Akzeptanz im Ensemble als Künstler wie als Mensch bildet die Basis hervorragender Konzerte und Musikproduktionen, die wir unter Leitung von Dennis Russell Davies seit seinem Amtsantritt in Leipzig erleben konnten. So versiert und zugleich empathisch er das Orchester leitet, so bindet Dennis Russell Davies auch das Publikum ein: Mit seinen Konzert-Moderationen und seinen Radio-Interviews nimmt er die Menschen mit und lädt dazu ein, auch Neues und vielleicht zunächst Unbequemes zu entdecken. Ich freue mich sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit ihm für weitere drei Jahre fortsetzen können."Dennis Russell Davies, Chefdirigent des MDR-Sinfonieorchesters:"Die so erfolgreiche künstlerische wie angenehme menschliche Zusammenarbeit mit dem MDR Sinfonieorchester für weitere drei Jahre fortsetzen zu können, erfüllt mich mit großer Freude. Ich danke für das in mich gesetzte Vertrauen und für den Zuspruch, den ich in den vergangenen Jahren erhalten habe. Die Rundfunkorchester haben in Deutschland eine unverwechselbare, spezifische und unersetzliche Aufgabenstellung, die das Engagement, die Neugierde und die Begeisterung aller Beteiligten, auch und vor allem des Publikums, fordert. Diese Aufgabe fortzuentwickeln, fühle ich mich in besonderem Maße verpflichtet."Der Orchestervorstand des MDR-Sinfonieorchesters:"Wir freuen uns über die Vertragsverlängerung mit Herrn Davies, die der Wunsch des Orchesters ist. Als Künstler und Musiker genießt er bei uns großen Respekt. Herr Davies verfügt über eine natürliche und freundliche Autorität, ein klares Konzept und immense Erfahrung. Er beherrscht ein vielfältiges Repertoire und ist immer noch neugierig auf Unbekanntes. Unsere gemeinsame Arbeit ist von Verbundenheit und gegenseitigem Vertrauen geprägt. Wir Musiker fühlen uns von ihm als Partner angesprochen und danken ihm das mit einer sehr konstruktiven Arbeitsatmosphäre."Zum 80. Geburtstag von Dennis Russell Davies würdigt MDR KLASSIK sein künstlerisches Wirken mit Programmbeiträgen im Hörfunk und online: Einblicke in die private Plattensammlung des Chefdirigenten stehen ebenso auf dem Programm wie ein Gespräch über prägende Begegnungen in seiner Laufbahn. Natürlich gibt es besondere musikalische Akzente: Am 17. April sendet MDR Klassik ab 20.05 Uhr neben einem Konzert des MDR-Sinfonieorchesters unter seiner Leitung auch ein Klavierkonzert, bei dem Davies mit seiner Frau Maki Namekawa im Duo zu erleben ist. Außerdem bringt MDR KLASSIK am Morgen am 16. Und 17. April stündlich neue Aufnahmen mit Dennis Russell Davies am Pult des MDR-Sinfonieorchesters mit Werken, die dem Chefdirigenten besonders am Herzen liegen. In der Mediathek sind das Porträt von Dennis Russell Davies aus der Reihe "Lebensläufe", das Galakonzert zum 100-jährigen Jubiläum von MDR-Sinfonieorchester und -Rundfunkchor sowie Mendelssohns "Reformationssinfonie" - jeweils unter Leitung von Chefdirigent Davies - abrufbar.