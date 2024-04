Microsoft gab sich kürzlich die Ehre bei der Digital Medical Expertise & Applications (DMEA) und sprach in einem Vortrag davon, dass 80 Prozent der Ärzte in Deutschland von Burnout gefährdet seien. Die Überlastung des Gesundheitssystems ist wahrlich keine Neuigkeit und die Politik tut sich eher schwer mit passenden Lösungen. Eine solche will nun aber Microsoft in der Hinterhand haben.Anzeige:Jene setzt, wie sollte es anders sein, voll und ganz auf digitale Technologien wie die Cloud und Künstliche Intelligenz. Geht es nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...