Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 16.04.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 689 internationalen Medien
Biotech-Perle kurz vor entscheidender Meilenstein-Meldung!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3EGRL | ISIN: CA75602C1077 | Ticker-Symbol: FJ8
Frankfurt
16.04.24
16:56 Uhr
7,650 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
REAL ESTATE SPLIT CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
REAL ESTATE SPLIT CORP 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
REAL ESTATE SPLIT
REAL ESTATE SPLIT CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
REAL ESTATE SPLIT CORP7,6500,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.