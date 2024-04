Istanbul (ots/PRNewswire) -BtcTurk wurde als erste türkische und weltweit vierte Bitcoin-Handelsplattform gegründet und hat sich durch seine Investitionen mittlerweile zu einem Finanztechnologieunternehmen entwickelt. Am 21. April veranstaltet BtcTurk in Istanbul ein Event anlässlich des vierten Bitcoin-Halving auf dem Weg, die festgelegte Bitcoin-Anzahl von 21 Millionen zu erreichen.Beim BtcTurk Bull Run, der zum ersten Mal organisiert wird und von nun an alle vier Jahre stattfinden soll, werden neben Profis auch Hobbyläuferinnen und -läufer entlang der Üsküdar-Küste in Istanbul auf die Strecke gehen. Die von BtcTurk veranstalteten Läufe werden über drei verschiedene Distanzen ausgetragen: als Halbmarathon (21 km), als 10-Kilometer-Volkslauf und als 100-Meter-Speziallauf in Bullenkostümen. Sämtliche Läufe werden kostenlos sein. Alle Einzelheiten über den Bull Run finden Sie auf der Website https://btcturkbullrun.com/.An der Bitcoin-Veranstaltung, die in Üsküdar an der Küste Istanbuls stattfindet, werden wichtige Branchenmarken aus der ganzen Welt sowie internationale Athletinnen und Athleten teilnehmen. Auch Satoshi TV, das auf YouTube mit Interesse verfolgt wird, wird vor Ort sein.Preise im Wert von 2,1 BitcoinBeim BtcTurk Bull Run, der aus Anlass des vierten Bitcoin-Halving auf dem Weg, die festgelegte Bitcoin-Anzahl von 21 Millionen zu erreichen, organisiert wird, erwarten die Siegerinnen und Sieger nach dem Rennen Preise im Wert von 2,1 Bitcoin. Weitere Preise sind: Finishing the Race Hand in Hand - HODL, der Bitcoin Special Award für den 21. Platz, der Satoshi Special Award für den 210. Platz sowie der Hal Finney Special Award für den 2.100 Platz. Die/der älteste Teilnehmende erhält den ATH Special Award, die/der jüngste den Genesis-Block Award. Läuferinnen und Läufer, die am 100-Meter-Kostümrennen teilnehmen, werden mit dem Bull Costume Special Run Award und dem Preis für das beste Kostüm ausgezeichnet.Was ist das Bitcoin-Halving?Das Bitcoin-Halving erfolgt etwa alle vier Jahre. Daher werden bei der Beschreibung wichtiger Ereignisse in der Bitcoin-Geschichte die Ereignisse in Vier-Jahres-Abschnitte auf Grundlage der Halving-Daten unterteilt. In den letzten vier Jahren hat sich der Einflussbereich von Bitcoin erheblich ausgeweitet und mit 73.780 USD den höchsten Wert in seiner Geschichte erreicht. Das Blockchain-Ökosystem, angeführt von Bitcoin, ist nicht nur eine technologische Infrastruktur, sondern manifestiert sich auch in verschiedenen Lebensbereichen. Nach dem Bitcoin-Halving im April 2024 werden die Blöcke für das nächste Bitcoin-Halving weitergezählt, das voraussichtlich im Jahr 2028 stattfinden wird.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2385502/BtcTurk.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2385503/BtcTurk_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/btcturk-organisiert-halbmarathon-in-istanbul-anlasslich-des-diesjahrigen-bitcoin-halving-302119361.htmlPressekontakt:adem.ozdogan@iziletisim.com,Adem Ozdogan,+90 546 423 42 12Original-Content von: BtcTurk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174475/5759586