FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EQUINOX GOLD CORP. NEW 1LRC CA29446Y5020
AB/FROM ONWARDS 24.04.2024 15:43 CET
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EQUINOX GOLD CORP. NEW 1LRC CA29446Y5020
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