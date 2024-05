© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Alibaba leidet immer noch unter den Auswirkungen der regulatorischen Maßnahmen und dem schwachen Wirtschaftswachstum in China. Morgen werden die Earnings des vierten Quartals 2024 präsentiert. Was erwartet wird.Seit dem Höchststand der Marktkapitalisierung von 858,50 Milliarden US-Dollar Ende Oktober 2022 ist die Bewertung von Alibaba stark gesunken. Zum Börsenschluss am Freitag lag die Marktkapitalisierung bei 194,79 Milliarden US-Dollar. Der Rückgang begann, als die chinesische Regierung ein hartes Durchgreifen gegen Mega-Cap-Tech-Unternehmen einleitete. Alles begann damit, dass Alibaba-Gründer Jack Ma sich mit dem kommunistischen Regime Chinas anlegte, indem er die Bankvorschriften …