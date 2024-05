Die Aktienmärkte scheinen tiefenentspannt zu sein, nichts scheint schief gehen zu können: daher handelt das Angstbarometer VIX auf einem der tiefsten Stände der letzten Jahre, es gibt trotzt geopolitischer Spannungen scheinbar kaum Bedürfnis nach Absicherungen. Aber ein Blick in die Börsengeschichte zeigt: genau in jenen Zeiten, in denen die Aktienmärkte extrem sorglos sind, ist das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...