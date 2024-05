EQS-Media / 28.05.2024 / 11:20 CET/CEST

Presseinformation

Jura, Medizin, Informatik: Spitzen-Einstiegsgehälter mit diesen Abschlüssen Top-Jobs: Rechtsanwält*in, Information Security Officer, Assistenzärzt*in

Guter Verdienst auch für frisch gebackene Ingenieur*innen

Stepstone analysiert Einstiegsgehälter oberhalb von 50.000 Euro DÜSSELDORF, 28. Mai 2024 - Wer Jura, Medizin oder Informatik studiert, hat in Deutschland beste Aussichten auf ein Top-Gehalt schon zum Karrierebeginn. Und auch frisch gebackene Ingenieure spielen oft gleich zum Berufsstart in der Verdienst-Spitzenliga. Das ist Ergebnis einer aktuellen Analyse der digitalen Recruitingplattform The Stepstone Group. Dabei wurde ermittelt, in welchen Berufen, unabhängig von der Ausbildung, sich mit weniger als drei Jahren Berufserfahrung und im Alter bis zu 27 Jahren ein Bruttomediangehalt oberhalb von 50.000 Euro erzielen lässt.



Viele IT- und Ingenieursberufe unter den Top-Jobs

Neben Jobs als Rechtsanwält*innen (61.750 €) und Assistenzärzt*innen (56.500 €) lohnen sich zum Berufseinstieg vor allem Positionen in der Informatik und in Ingenieursberufen. So finden sich von den Stellen mit mehr als 50.000 Euro Bruttomediangehalt rund ein Drittel in der Informationstechnologie. Hier stehen die Jobs Information Security Officer (57.750 €), Data Scientist (54.750 €) und Penetration Tester (54.000 €), die Cyberangriffe auf Netzwerke simulieren, weit oben und zeigen, dass Expertise in IT-Sicherheit in Deutschland 2024 besonders gut bezahlt wird.

Ein weiteres Drittel der der Top-Jobs in der frühen Karrierephase sind Ingenieurberufe. Auf den vorderen Plätzen stehen Entwicklungsingenieur*in (54.750 €), danach folgen die Berufe Ingenieur*in (54.500 €), Elektroingenieur*in (54.250 €) und Prozessingenieur*in (52.500 €).



Einstiegsgehalt: Hochschulabschluss lohnt sich fast immer

Obwohl in Deutschland auch nach der Ausbildung gut verdient werden kann, macht sich ein Hochschulstudium auch mit anderen Abschlüssen schon zum Karrierestart oft bezahlt. So verdienen Berufseinsteiger*innen unter 28 Jahren und mit 2 Jahren Berufserfahrung ein Bruttomediangehalt von 45.000 Euro, wenn sie einen Hochschulabschluss haben. Ohne Studium sind es 34.500 Euro.



"Zwei Trends werden die Arbeitswelt in naher Zukunft entscheidend prägen: Die Automatisierung und das Thema Arbeiterlosigkeit. Kein Wunder also, dass unter anderem Ingenieurs- und Tech-Berufe exzellente Aussichten haben. Sie sind besonders wichtig, um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu sichern. Nicht vergessen sollten wir aber auch Ausbildungsberufe, die hervorragende Perspektiven bieten, etwa im Gesundheits- oder Erziehungsbereich oder im Handwerk. Hier besteht bereits heute ein erheblicher Mangel und der Bedarf wird perspektivisch eher noch steigen. All diese Jobs werden deshalb künftig eine deutliche Aufwertung erleben", sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei The Stepstone Group.



Wer sein eigenes Gehaltspotenzial berechnen möchte, ist beim Stepstone Gehaltsplaner richtig. Mit hunderttausenden Vergleichsdaten lässt sich absolut vertraulich punktgenau der eigene Marktwert bestimmen. Mehr Infos unter: https://www.stepstone.de/gehaltsplaner



Die vollständige Liste der Spitzen-Einstiegsgehälter Beruf* Bruttomediangehalt in € Rechtsanwält*in 61.750 Information Security Officer 57.750 Assistenzärzt*in 56.500 Entwicklungsingenieur*in 54.750 Data Scientist 54.750 Ingenieur*in 54.500 Elektroingenieur*in 54.250 Penetration Tester 54.000 Data Engineer 53.750 Apotheker*in 52.750 Prozessingenieur*in 52.500 Vertriebsingenieur*in 52.500 Test-Ingenieur*in 52.250 Cloud Engineer 52.000 Consultant 51.750 Wirtschaftsingenieur*in 51.500 Qualitätsingenieur*in 51.500 IT Security Consultant 51.500 DevOps Engineer 51.500 Projektingenieur*in 51.000 IT-Consultant 51.000 Analyst*in 50.500 Projektmanager*in Bau 50.500 Maschinenbauingenieur*in 50.500 Konstrukteur*in 50.250 Systems Engineer 50.000 Business Analyst 50.000 * Betrachtet wurden Berufseinsteiger*innen bis einschließlich 27 Jahre ohne Führungsverantwortung, mit weniger als 3 Jahren Berufserfahrung ab 50.000 € Bruttomediangehalt. Die Werte sind für die bessere Lesbarkeit auf 250 Euro-Schritte gerundet. Die Auswertung basiert auf den Vergütungsdaten des Stepstone Gehaltsreports 2024. Sämtliche Daten wurden von unseren Vergütungsberater*innen geprüft und einer Gewichtung unterzogen.





Über den Stepstone Gehaltsplaner

Die Online-Jobplattform Stepstone bietet neben dem jährlichen Stepstone Gehaltsreport weitere Services zum Thema Gehalt. Dazu gehört auch der Stepstone Gehaltsplaner, für den Jobexpert*innen und Marktforscher*innen einen Algorithmus entwickelt haben, der auf Basis der wichtigsten Gehaltstreiber (z. B. Branche, Tätigkeit, Erfahrung) eine sehr genaue Prognose der persönlichen Gehaltshöhe liefert. Weitere Informationen unter: www.stepstone.de/gehaltsplaner



Über den Stepstone Gehaltsreport 2024

Der Stepstone Gehaltsreport 2024 basiert auf einer der größten Gehaltsdatenbanken in Deutschland mit Gehaltsangaben nach Ort und Region, Berufsgruppe, Branche, Berufserfahrung und vielem mehr. Der Gehaltsreport 2024 sind repräsentativ für die Erwerbsbevölkerung auf Bundes- und Landesebene nach den Kriterien Alter, Geschlecht, Hochschulabschluss und Wirtschaftssektor. Die Gehaltsangaben sind nicht direkt mit denen aus den Vorjahren vergleichbar. Dies resultiert aus Veränderungen in der Auswertungsmethodik und der Zusammensetzung der Stichprobe.



Der Stepstone Gehaltsreport 2024 zum Download und weitere Informationen und Einordnungen für Arbeitgeber und Führungskräfte: https://www.stepstone.de/e-recruiting/gehalt-deutschland/

Informationen und Einordnungen für Arbeitnehmer*innen und Bewerber*innen: https://www.stepstone.de/magazin/gehaltsvergleich





Was ist das Mediangehalt? Und was unterscheidet es vom Durchschnittsgehalt?

Der Durchschnitt wird berechnet, indem alle Werte summiert und danach durch die Anzahl der Datensätze geteilt wird. Der Durchschnittswert kann durch extrem hohe oder niedrige Werte beeinflusst werden. Zur besseren Einordnung des Durchschnittswertes hilft deshalb ein Vergleich mit dem Median. Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte aller Werte liegt. Das heißt, es gibt exakt gleich viele Gehälter, die niedriger und die höher sind als das Mediangehalt.



Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Bewerber*innen zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. The Stepstone Group verbindet jährlich mehr als 130 Millionen Bewerbungen mit rund 140.000 Arbeitgebern. Mit ihren integrierten Plattformen vereinfacht The Stepstone Group die Jobsuche von Kandidat*innen und unterstützt mit KI-gestützten Lösungen den gesamten Recruitingprozess. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete The Stepstone Group einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. The Stepstone Group ist in mehr als 30 Ländern aktiv - darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter*innen. Mehr Informationen unter: www.thestepstonegroup.com/de



Kontakt

The Stepstone Group Presse

press@stepstone.com





Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: The Stepstone Group

Schlagwort(e): Dienstleistungen



28.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com