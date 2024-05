Vaduz (ots) -Aufgrund der Bärenfeststellung im Bundesland Vorarlberg im Bereich Rankweil-Übersaxen könnten auch in Liechtenstein Nachweise auftreten.Hinweise auf Bärenpräsenz wie Direktbeobachtungen, Spuren oder Kot sind ohne zeitliche Verzögerung dem Amt für Umwelt zu melden: 00423 799 40 37 / info.au@llv.liDas Amt für Umwelt empfiehlt der Bevölkerung aufgrund der grenznahen Bärenpräsenz folgende Verhaltensweisen:· Seien Sie aufmerksam, wenn sie draussen unterwegs sind· Bleiben Sie auf gekennzeichneten Strassen und Wegen· Nehmen Sie ihren Hund an die Leine· Lassen sie keine Essenreste oder Abfälle liegenIm Falle einer Bärenbegegnung· Bleiben Sie ruhig stehen und versuchen Sie die Situation zu erfassen· Machen Sie mit möglichst natürlichem Reden auf sich aufmerksam· Versuchen Sie auf keinen Fall sich dem Bären zu nähern· Ziehen Sie sich langsam zurück (niemals rennen, Bären sind viel schneller als wir)· Vermeiden Sie alles, was der Bär als Bedrohung auffassen könnte (Stock rumfuchteln, Steine werfen, schreien etc.)· Locken Sie niemals freilebende Bären mit Futter an· Verzichten Sie zugunsten ihrer Sicherheit auf einen "Bärenschnappschuss"· Verfolgen Sie niemals einen Bären, der sich zurückziehtPressekontakt:Amt für UmweltCathérine Frickcatherine.frick@llv.liT +423 236 66 06Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100919862