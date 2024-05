Am Dienstag zeigte der DAX eine starke Performance und näherte sich dem Rekordhoch von Mitte Mai. Am Vormittag erreichte das deutsche Leitbarometer bis auf 37 Punkte das Rekordhoch von 18.892 Punkten. Zur Mittagszeit notierte der DAX bei 18.819 Punkten, was einem Zuwachs von 0,2 Prozent entspricht. Die Branchen der Immobilien- und Autowerte trugen wesentlich zur positiven Entwicklung bei. So legte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...