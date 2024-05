Pressemitteilung der Schletter International B.V.:

SCHLETTER MIT LEICHTEM UMSATZRÜCKGANG IM ERSTEN QUARTAL

Nach einem Umsatzwachstum von 13 Prozent im Jahr 2023 ist die Schletter Group mit einem leichten Umsatzrückgang in das Jahr 2024 gestartet. Der Umsatz des Solarmontagesystem-Herstellers lag in den ersten drei Monaten des Jahres rund 5 Prozent unter dem des vorigen Quartals. Hintergrund ist vor allem die weiterhin geringe Nachfrage im Dachgeschäft in Europa. Das Freilandgeschäft ist unterdessen gewachsen. Auch im asiatisch-pazifischen Raum konnte Schletter deutlich zulegen.

"Die Konsolidierung im europäischen Dachgeschäft ist weiterhin im Gange", erläuterte Florian ...

