Der DAX nähert sich seinem Rekordhoch, bevor ihm am Dienstag die Luft ausgeht und er leicht ins Minus rutscht. Gleichzeitig richten Anleger ihren Fokus auf anstehende Inflationsdaten und die ungewisse Zinspolitik der US-Notenbank. DAX steht kurz vor Rekordhoch Der DAX nähert sich seinem Rekordhoch, bevor ihm am Dienstag etwas die Luft ausgeht. Der deutsche Leitindex kletterte am Vormittag bis auf rund 37 Punkte an seinen Höchststand ...

