Continental: Abwärtstrend, Analysten enttäuscht, Abverkauf geht weiter!

Short Setup mit Bärenflagge zum 20-Tagedurchschnitt!

Continental (CON) DE0005439004

Weit und breit kein Futter für die Bullen bei der Continental-Aktie (CON)!

Rückblick

Die Continental-Aktie befindet sich in einem Abwärtstrend und verlor im vergangenen Jahr über 12 Prozent ihres Kurswerts. Das Wertpapier zeigte in den letzten Tagen ein Aufbäumen in Form einer in den 20er-EMA hineinragenden Bärenflagge. Hier spricht vieles für einen weiteren Abverkauf.

Continental-Aktie: Chart vom 28.05.2024, Kürzel: CON, Kurs: 62.02 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Der Automobilzulieferer hat am 8. Mai für das erste Quartal 2023 einen Verlust von 53 Millionen Euro gemeldet. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres erzielte das Unternehmen noch einen Gewinn von 382 Millionen Euro. Der Vorstandsvorsitzende Nikolai Setzer erklärte, dass das erste Quartal in diesem Jahr das schwächste des Dax-Konzerns sein wird. Im weiteren Jahresverlauf erwartet er jedoch eine Verbesserung der Situation in den drei Unternehmensbereichen Automotive, Reifen und Contitech. Trotz der Quartalsverluste hat Continental die Jahresprognose für 2023 bestätigt. Die Analysten hatten bessere Ergebnisse erwartet. Dementsprechend reagierte das Wertpapier in der Folge mit Kursverlusten. Bis auf Weiteres haben die Bären hier das Kommando!

Aktuelle Marktkapitalisierung: 12.20 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 17100 EUR

Meine Meinung zu Continental ist bärisch.

Quellennachweis: https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/schwieriges-branchenumfeld-continental-aktie-faellt-continental-verzeichnet-im-ersten-quartal-verlust-13492946

Veröffentlichungsdatum: 28.05.2024

