DJ VW will 2027 Elektrokleinwagen für 20.000 EUR auf den Markt bringen

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat die Pläne für ein Einstiegsmodell im Elektrosegment fixiert: 2027 soll, wie seit längerem in Aussicht gestellt, die Weltpremiere eines "preiswerten" Elektrowagens erfolgen, teilte der Wolfsburger DAX-Konzern im Vorfeld der am Mittwoch stattfinden Hauptversammlung mit. Das Auto soll um die 20.000 Euro kosten und in der Markengruppe Core angesiedelt sein. VW setze bei dem Wagen auf einen hohen europäischen Lokalisierungsgrad. Der Vorstand habe die Pläne am Dienstag nun final beschlossen, so VW.

"Damit sich die Elektromobilität in der Breite durchsetzt, braucht es attraktive Fahrzeuge, gerade im Einstiegsegment", sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer laut Mitteilung. "Trotz günstigem Preis werden wir mit unseren Fahrzeugen Maßstäbe im Einstiegssegment setzen bei Technologie, Design, Qualität und Kundenerlebnis." Diese Aufgabe sei aufgrund der steigenden Energie-, Material- und Rohstoffkosten anspruchsvoller geworden.

VW will innerhalb der Markengruppe, zu der neben der Kernmarke unter anderem Skoda oder Seat mit Cupra gehören, Ende 2025 Elektroautos für unter 25.000 Euro präsentieren. Geplant seien zwei neue Kompaktwagen, einer von VW und einer von Cupra, sowie zwei kleine SUVs, je einer von Škoda und einer von VW. Alle vier Fahrzeuge sollen in Spanien gebaut werden.

May 28, 2024

