NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordjagd von Nvidia geht weiter - auch nach dem verlängerten Feiertagswochenende an den US-Börsen. Für Auftrieb sorgte am Dienstag Elon Musk.

Der Chef des Elektroautobauers Tesla gab dem Hype um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) neue Nahrung: Sein KI-Startup xAI hatte bei Investoren 6 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Laut der Tech-Publikation "The Information" will Musk Gruppen von Nvidias Tensor-Core-Grafikprozessor H100 verbinden, um einen Supercomputer zu konstruieren. Diese Nachricht untermauere das Vertrauen am Markt in weiter hohe KI-Investitionen, kommentierte ein Analyst des Finanzdienstleisters Cantor Fitzgerald in einem Gespräch.

Zuletzt besetzten die Nvidia-Titel mit einem Anstieg um 5,8 Prozent auf 1126 Dollar den Spitzenplatz im von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 . Bereits am vergangenen Donnerstag hatten sie dank starker Quartalszahlen sowie optimistischer Prognosen für die weitere Geschäftsentwicklung erstmals die 1000-Dollar-Marke geknackt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,9 Billionen Dollar nähern sie sich weiter der magischen Grenze von 3 Billionen, die bisher nur der Softwarekonzern Microsoft, ebenfalls getrieben durch die KI-Euphorie, überschritten hat.

Im Kielwasser von Nvidia ging es auch für andere Halbleiterpapiere bergauf: AMD, Qualcomm, Micron und On Semiconductor gewannen am Dienstag bis zu 2,6 Prozent.

Seit Jahresbeginn hat sich der Nvidia-Aktienkurs schon wieder weit mehr als verdoppelt, während der Nasdaq 100 "nur" um 11,5 Prozent zugelegt hat. Auch bei der Konkurrenz des KI-Vorzeigeunternehmens steht großteils ein zumindest prozentual zweistelliges Wachstum zu Buche - am besten schlägt sich bislang Micron mit einem Plus von 53 Prozent./gl/he