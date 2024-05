Berlin (ots) -+++Über 3,8 Millionen Euro investieren Geldgeber in das Berliner Start-up+++Der Full-Service Anbieter AUTOVIO digitalisiert und optimiert die Prozesse der Fahrschulen+++AUTOVIO ermöglicht mit seiner Plattform Fahrschulen die bestmögliche Kundenerfahrung für die digitalaffine GenZ anbieten zu können+++Der Fahrschul-Service AUTOVIO schließt eine weitere Finanzierungsrunde über 3,8 Millionen Euro ab. Das Berliner Start-up ist inzwischen Marktführer für Fahrschul-Digitalisierungslösungen und überzeugt auch weiterhin Investoren von seiner Idee. Zu den knapp zehn Investoren gehören coparion und das finnische Sparkmind, das den größten Beitrag einbringt."Business in a Box"AUTOVIO setzt es sich seit September 2021 zum Ziel, Fahrschulen eine komplett digitale Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Knapp 50 Fahrschulen nutzen die Plattform bereits. Der Abschluss der Series A Extension Round zeigt, dass auch namhafte Investoren an das weitere Wachstum glauben.Zu dem Full-Service-Angebot des Berliner Unternehmens gehören neben der Bereitstellung von Apps, über die die gesamte Organisation läuft, auch das Marketing, Vertrieb, automatisierte Rechnungsabwicklung und die Kundenbetreuung der Fahrschüler:innen für die teilnehmenden Fahrschulen. "Wir sind so etwas wie ein Betriebssystem für Fahrschulen. So können Fahrschüler:innen und Fahrlehrer:innen Zahlungen oder etwa Terminvereinbarungen einfach über das Smartphone erledigen, ohne sich durch Bürokratie oder Telefonate vom Wesentlichen ablenken zu lassen: Der bestmöglichen Fahrausbildung", erklärt Tom Kedor, Gründer und CEO von AUTOVIO.Dass das Berliner Start-up den Fahrschulbetrieb besonders effizient umsetzt, wird in der Betreuung der Fahrlehrer:innen deutlich. Im Branchendurchschnitt betreut eine Verwaltungskraft 2,6 Fahrlehrer:innen. Durch das Angebot von AUTOVIO kann diese Service-Quote auf 11 Fahrlehrer:innen pro einzelner Verwaltungskraft angehoben werden. Das entspricht einer vierfachen Steigerung der Effizienz.Digitalisierung bringt Generationen zusammenMobilität ist ein fester Bestandteil des Lebens und steht vor allem bei jungen Menschen für Unabhängigkeit und Freiheitsgewinn. Doch zu Beginn treffen in Fahrschulen aktuell zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen aufeinander: Die digitalaffine Gen Z und die eher analog arbeitenden Fahrschulen.Rafael Hautumm, Investment Manager bei coparion, fügt an: "Mit dem Ansatz eines digitalen Betriebssystems für Fahrschulen hat AUTOVIO das Potenzial, die gesamte Branche auf ein neues Level zu heben. Für Fahrschüler:innen verbessert sich die Nutzererfahrung und Fahrschulen profitieren von einer gesteigerten Wirtschaftlichkeit, da Fahrlehrer:innen sich auf die wirklich wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren können. Zudem eröffnen sich durch eine Art 'Plattformisierung' attraktive Monetarisierungspotenziale durch die Bereitstellung von Versicherungs- und Mobilitätsangeboten."Praxiserprobte Innovation: AUTOVIOs eigene FahrschuleUm das Konzept von AUTOVIO zu realisieren und konstant zu optimieren, setzten die Gründer auf eine ungewöhnliche, aber smarte Methode: 2021 gründeten sie eine eigene Fahrschule mit inzwischen vier Fahrlehrer:innen. "Unser Komplett-Angebot direkt in der eigenen Fahrschule zu nutzen war und ist die härteste Schule. Es hat uns geholfen zu verstehen, wie der Fahrschulbetrieb funktioniert und unser Betriebssystem für Fahrschulen zu entwickeln. Auch heute ist es jeden Tag ein Reality Check, ob wir unser Versprechen, den Fahrschulen eine digitale Komplettlösung für den Betrieb anzubieten, wirklich erfüllen", sagt Tom Kedor."Ich sehe großes Potenzial im Bereich der Full-Stack-Outsourcing von Dienstleistungen für Neugründungen und kleine Unternehmen", ergänzt Kai Talas, Partner bei Sparkmind. AUTOVIO unterstützt Fahrschulgründer:innen dabei, die Herausforderung der Unternehmensgründung zu meistern, indem es ein umfassendes Betriebssystem und ein klar definiertes Playbook bereitstellt. Dies ermöglicht es Fahrschulunternehmern, sich auf ihre Leidenschaft für das Ausbilden zu konzentrieren, während AUTOVIO die Komplexität des Geschäftsbetriebs übernimmt. Die fundierten lokalen Kenntnisse und skalierbaren Lösungen sind genau das, was kleine bis mittelgroße Fahrschulen brauchen, um in einem fragmentierten Markt erfolgreich zu sein. Wir glauben an AUTOVIO, weil ihr Erfolg perfekt auf den Erfolg der Fahrschulen abgestimmt ist, die sie unterstützen.Bildmaterial:- Logo AUTOVIO (https://mediaserver.frauwenk.de/AUTOVIO/AUTOVIO%20Logo.zip) (c: AUTOVIO)- Portrait Tom Kedor (https://mediaserver.frauwenk.de/AUTOVIO/20220817-AUTOVIO-Portraet-Tom-Kedor-1.jpg) (c: AUTOVIO)- Portrait Rafael Hautumm (https://mediaserver.frauwenk.de/AUTOVIO/Portrait%20Rafael%20Hautumm.jpg) (c: Rafael Hautumm)- Portrait Kai Talas (https://mediaserver.frauwenk.de/AUTOVIO/Portrait%20Kai%20Talas.png) (c: Kai Talas)Über AUTOVIOAUTOVIO wurde im Januar 2021 gegründet und positioniert sich als innovativer Fahrschul-Service und Digitalisierungskonzept für die gesamte Fahrschul-Branche. Damit will Gründer Tom Kedor mit seinen Co-Foundern Carsten Eckmiller, Philipp Goebel und Amir Hadi Fahrschulen effizienter gestalten und bessere Lernumgebungen für Fahrschüler:innen schaffen. Das Angebot des Start-ups reicht von mobilen Apps für Fahrlehrer:innen bzw. Fahrschüler:innen bis hin zur Unterstützung von Fahrlehrer:innen bei der Neugründung. Neben der digitalen Komplettlösungen für den Fahrschulbetrieb beinhaltet der Service von AUTOVIO auch Marketing, Vertrieb, Kundenbetreuung und die Rechnungsabwicklung für Fahrschulen. Fahrschüler:innen wird eine vollständig digitale Infrastruktur angeboten, die eine zeitgemäße, digitale Organisation und Lernumgebung schafft. Seit dem offiziellen Produktstart der Plattform im Jahr 2023 konnte das Unternehmen bereits 50 Partner:innen gewinnen und 3.000 Schüler:innen auf dem Weg zum Führerschein begleiten. www.autovio.dePressekontakt:FRAUWENK| Alexander von Berlin| alexander.vonberlin@frauwenk.de| 040 32 90 47 38 35AUTOVIO Presse| presse@autovio.deOriginal-Content von: AUTOVIO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175029/5790152