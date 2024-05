Das FTK Forensic Toolkit von Exterro wird für seine Schnelligkeit, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit bei der Reaktion auf Vorfälle ausgezeichnet

PORTLAND, Oregon, May 30, 2024ausgezeichnet worden ist. Das branchenführende FTK Forensic Toolkit von Exterro erhielt diese Auszeichnung in der Kategorie "Incident Response".



Mit den Fortress Cybersecurity Awards werden die weltweit führenden Unternehmen und Einzelpersonen geehrt, die bei der Innovation im Bereich der Cybersicherheit eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Preisträger werden aufgrund ihres Engagements bei der Entwicklung von Lösungen, der Sensibilisierung und der Abwehr der wachsenden Bedrohung durch Cyberangriffe ausgewählt.

Das Exterro FTK Forensic Toolkitist bekannt für seine Geschwindigkeit, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit. Es erfüllt die komplexen Anforderungen der Computer- und Mobilforensik mit der schnellsten und skalierbarsten Verarbeitungs-Engine, die sowohl für herkömmliche als auch für Remote-Endpunktuntersuchungen verfügbar ist. Die neueste Version, FTK 8, stellt mit ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche und der automatischen Kategorisierung von Artefakten einen bedeutenden Fortschritt in der forensischen Analyse dar, der es den Ermittlern ermöglicht, relevante Beweise schneller als je zuvor zu finden und zu verstehen und so bei Cybersicherheitsvorfällen wichtige Zeit zu sparen. FTK hilft Ermittlern dabei, herauszufinden, wie es zu einer Insider-Bedrohung oder einem IP-Diebstahl gekommen ist, oder festzustellen, wo und wie ein Cyberangriff seinen Ursprung hat. Durch die nahtlose Integration in SOAR- und SIEM-Lösungen kann die sofortige Sicherung von Endpunkt-Beweisen bei der Erkennung einer potenziellen Bedrohung automatisiert werden, selbst in Zero-Trust-Umgebungen, und festigt damit seine Position als Eckpfeiler der modernen forensischen Analyse.

"Wir sind stolz darauf, dass unser Exterro FTK Forensic Toolkit weiterhin für seinen außergewöhnlichen Einfluss auf den Bereich der Forensik anerkannt wird. Als Unternehmen streben wir danach, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem wir Lösungen anbieten, die es unseren Kunden ermöglichen, ihre Daten zu verstehen und vor den sich ständig weiterentwickelnden Cyberbedrohungen zu schützen", so CEO Bobby Balachandran. "Unser Ziel ist es, forensischen Fachleuten stets ein unverzichtbares Hilfsmittel zur Unterstützung ihrer Arbeit anzubieten."

Das Exterro FTK Forensics Toolkit ist Teil der umfassenden Software von Exterro für das Datenrisikomanagement, die Unternehmen mit effektiven Strategien zur Datenminimierung ausstattet, die sich nahtlos an die strengen Datenschutzgesetze anpassen und den Beteiligten die Möglichkeit bieten, sensible Daten zu verwalten und Risiken zu mindern.

