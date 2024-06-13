Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 13.06.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 685 internationalen Medien
BREAKING NEWS: POSITIVE KLINISCHE STUDIE UND EXPERTEN STEIGEN EIN
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A40EW2 | ISIN: US62955X2018 | Ticker-Symbol: 6RE
NASDAQ
13.06.24
16:27 Uhr
7,250 US-Dollar
0,000
0,00 %
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
NAAS TECHNOLOGY INC ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NAAS TECHNOLOGY INC ADR 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
NAAS TECHNOLOGY
NAAS TECHNOLOGY INC ADR Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
NAAS TECHNOLOGY INC ADR7,2500,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.