Frankfurt (ots) -Neu: Nun auch für andere Branchen möglich! - Konrad Wolfenstein als Markenbotschafter und Industrie-Influencer für die KMU mit Xpert.Digital am Beispiel Photovoltaik und IntralogistikKonrad Wolfenstein hat sich als renommierter Markenbotschafter und Industrie-Influencer für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) etabliert, insbesondere durch seine derzeit 2.500 Fachbeiträgen (https://xpert.digital/) (in jeweils 18 Sprachen) und weit über 400 PDF mit Zahlen, Daten und Fakten (https://xpert.digital/downloads/) auf Xpert.Digital. Seine Expertise erstreckt sich über eine Vielzahl von Industrien, wobei die Photovoltaik und Logistik im besonderen Fokus stehen.Photovoltaik ExpertiseIn der Photovoltaik hat sich Konrad Wolfenstein zu einem führenden Experten entwickelt, insbesondere im Bereich der Überdachung offener Parkplätze mit Photovoltaikanlagen, den sogenannten Solarcarports (https://xpert.digital/solarcarport/). Diese Systeme bieten eine doppelte Nutzungsmöglichkeit, indem sie sowohl als Parkfläche dienen als auch umweltfreundlichen Strom erzeugen. Dieser Ansatz findet zunehmend Anklang, besonders an Einkaufszentren, Bürogebäuden und öffentlichen Einrichtungen, wo Nachhaltigkeit und ökonomische Effizienz Hand in Hand gehen.Agri-Photovoltaik TechnologieEin weiterer bedeutender Bereich ist die Agri-Photovoltaik (Agri-PV) (https://xpert.digital/agri-pv/), eine Technik, die landwirtschaftliche Flächen sowohl für den Anbau von Nahrungsmitteln als auch für die Energiegewinnung nutzt. Dies bietet den doppelten Vorteil einer gesteigerten Flächeneffizienz und einer zusätzlichen Einkommensquelle für Landwirte, wodurch die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Betriebe erheblich verbessert wird.Solarfassade und gebäudeintegrierte PhotovoltaikDarüber hinaus widmet sich Konrad Wolfenstein intensiv der Entwicklung von Solarfassaden und gebäudeintegrierter Photovoltaik (GIPV) (https://xpert.digital/gebaeudeintegrierte-photovoltaik/). Diese Systeme sind besonders in städtischen Gebieten und an großen Hallen von Bedeutung. Durch die Integration von Photovoltaikmodulen an oder in die Gebäudehülle können auch große, senkrechte Flächen zur Energieerzeugung genutzt werden. Dies trägt nicht nur zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei, sondern verbessert auch die Energieeffizienz von Gebäuden erheblich.Teiltransparente Solarmodule als alternative ÜberdachungIn urbanen Bereichen spielen City Solarpergolen (https://xpert.digital/solar-pergola/) eine große Rolle. Diese eleganten Strukturen und den teiltransparenten Solarmodulen bieten nicht nur Schutz vor Sonne und Regen, sondern erzeugen gleichzeitig Strom. Sie sind ideal für begrünte Parks, öffentliche Plätze und andere Orte, wo Menschen sich versammeln. Kombiniert mit intelligenten städtischen Logistiklösungen trägt dies zur Schaffung der sogenannten Smart City bei, in der digitale Technologien das urbane Leben effizienter und nachhaltiger gestalten. Konrad Wolfenstein sieht in der Verbindung von Photovoltaik mit modernen Logistiksystemen einen entscheidenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen Stadtentwicklung.Urbanisierung und Smart City Lösungen - optional mit Extended Reality und MetaverseEin weiterer bedeutender Aspekt seiner Arbeit ist die Vernetzung von Smart City Konzepten mit digitalen Technologien wie Extended Reality und dem City Metaverse (https://xpert.digital/extended-reality/). Diese Technologien ermöglichen es Städten, Daten in Echtzeit zu analysieren und zu visualisieren, was wiederum die Effizienz und Nachhaltigkeit von städtischen Infrastrukturen verbessert. Durch die Kombination dieser Technologien mit Photovoltaik und anderen erneuerbaren Energien schafft Konrad Wolfenstein zukunftsweisende Lösungen, die die Urbanisierung und Städte (15 Minuten Stadt (https://xpert.digital/15-minuten-konzept/)) intelligenter und lebenswerter machen.Globale Logistik, Stadtlogistik und IntralogistikNeben den erneuerbaren Energien ist auch die weltweite Logistik, insbesondere die Intralogistik (https://xpert.digital/logistik-intralogistik/), ein zentraler Bestandteil von Wolfensteins Tätigkeitsfeld. Intralogistik umfasst alle logistischen Vorgänge innerhalb eines Unternehmens, von der Lagerung über den Transport bis hin zur Verteilung von Waren. Hier setzt Wolfenstein auf innovative Lösungen wie den RFID oder 2D-Matrixcode, die eine präzise Nachverfolgung und Verwaltung von Gütern ermöglicht. Diese Technologien optimieren die Effizienz von Lieferketten und tragen zur nachhaltigen Versorgung sowohl städtischer als auch ländlicher Gebiete bei.Ein weiterer herausragender Aspekt von Wolfensteins Arbeit in der Logistik ist die Integration von Extended Reality (Augmented und Virtual Reality) und dem Industrial Metaverse (https://xpert.digital/industrial-metaverse/). Diese Technologien ermöglichen es, komplexe logistische Prozesse zu simulieren und in Echtzeit zu überwachen. Durch diese fortschrittlichen Anwendungen können Unternehmen ihre Effizienz erheblich steigern und gleichzeitig Kosten senken.Zusammenarbeit mit Xpert.DigitalHier kooperiert Konrad Wolfenstein bereits mit etablierten Weltmarktführern, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind.Wachsende Bedeutung von Maschinenbau und Smart 3DDer Maschinenbau ist eine weitere Branche, in der Konrad Wolfenstein seine Expertise erfolgreich einbringt. Durch die Kombination seiner Kenntnisse in der Photovoltaik und der Logistik mit der fortschrittlichen 3D-Visualisierung (Smart 3D) eröffnet er neue Perspektiven für die industrielle Anwendung. Smart 3D ermöglicht es Unternehmen, ihre Produkte und Prozesse virtuell zu planen und zu optimieren. Dies reduziert die Entwicklungszeit und die Kosten und verbessert gleichzeitig die Qualität der Endprodukte.Industrie-Hub Xpert.DigitalAll diese Ansätze und Entwicklungen machen Xpert.Digital zu einem führenden Industrie-Hub, der als Schnittstelle zwischen verschiedenen Branchen und Technologien fungiert. Unter der Leitung von Konrad Wolfenstein entstehen so innovative Lösungen, die den Anforderungen der modernen Industrie gerecht werden. Konrad Wolfenstein positioniert sich dabei nicht nur als Experte, sondern auch als visionärer Vordenker, der die zukünftige Ausrichtung ganzer Industriezweige maßgeblich beeinflusst.Der Beitrag von Konrad Wolfenstein geht jedoch über die rein technische Expertise hinaus. Er versteht es, verschiedene Partner und Stakeholder zusammenzubringen und so Synergien zu schaffen, die weit über die einzelnen Projekte hinausreichen. Durch seine Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu vermitteln und innovative Ideen anschaulich darzustellen, inspiriert er andere und treibt die Zusammenarbeit voran.Als Interim Manager buchbarSeine Rolle als Interim Manager (https://xpert.digital/kontakt/) ermöglicht es ihm, kurzfristige Herausforderungen anzugehen und Projekte effektiv umzusetzen. Er kann sich schnell in neue Unternehmen einarbeiten, ihre Bedürfnisse verstehen und maßgeschneiderte Lösungen entwickeln. Dabei agiert er als strategischer Partner, der das Unternehmen auf seinem Wachstumspfad unterstützt und langfristige Erfolge sichert.Als Inhouse-Lösung möglichDarüber hinaus bietet Konrad Wolfenstein seine Dienstleistungen als Inhouse-Lösung (https://xpert.digital/kontakt/) für Dritte an. Das bedeutet, dass er als Teil des Unternehmens agiert und eng mit den internen Teams zusammenarbeitet, um ihre Ziele zu erreichen. Diese Art der Zusammenarbeit ermöglicht eine enge Abstimmung und einen reibungslosen Wissenstransfer.Als Industrie-Influencer und Markenbotschafter einsetzbarEin Industrie-Influencer (II) ist eine Schlüsselfigur in der Industrie, die aufgrund ihrer Fachkenntnisse, Erfahrungen und ihres Einflusses die Meinungen, Entscheidungen und Handlungen anderer in der Branche formen kann. Industrie-Influencer und Markenbotschafter (https://xpert.digital/industry-influencer/) spielen eine entscheidende Rolle in der heutigen Geschäftswelt. Ihre Bedeutung erstreckt sich über verschiedene Bereiche wie Wissensvermittlung, Trends und Innovationen, Netzwerkaufbau und die Bildung vertrauenswürdiger Meinungen, ebenso wie die Markenbildung. Konrad Wolfenstein fungiert hierbei als Markenbotschafter und Ansprechpartner, unterstützt durch seinem Xpert.Digital Industrie-Hub bzw. 