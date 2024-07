Der DAX drehte am gestrigen Dienstag von Beginn an ins Minus und baute die Verluste bis zur Schlussglocke auf 1,3% aus. Rückblick: Nachdem sich im Chart des deutschen Leitindex zuletzt gleich zwei lange obere Lunten herausgebildet hatten, kam es gestern zu einer deutlichen Abwärtsreaktion. Dabei fielen die Blue Chips, die in der vergangenen Woche noch ...

