DJ MÄRKTE EUROPA/DAX stabilisiert - Aufatmen bei Autotiteln

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte gehen gut behauptet in den Mittwoch. Der DAX steigt um 0,2 Prozent auf 18.273 Punkte, der Euro-Stoxx-50 liegt ebenfalls leicht im Plus. Aufatmen herrscht darüber, dass die Aktien von VW und Porsche-Holding trotz Prognosesenkungen im Plus notieren. Nachdem sie seit den Hauptversammlungen bereits kräftig gefallen waren, ziehen VW um 0,6 und Porsche Holding um 0,7 Prozent an. "Das war keine starke Warnung, VW macht eher die Hausaufgaben", beurteilt ein Händler die Kursreaktionen.

Weil VW wegen einer Umstrukturierung bei Audi in Brüssel nur noch mit einer operativen Umsatzrendite von 6,5 bis 7 statt 7 bis 7,5 Prozent rechnet, hat die Porsche Holding ihre Prognose für das Konzernergebnis auf 3,5 bis 5,5 von bisher 3,8 bis 5,8 Milliarden Euro gesenkt. Grund ist laut VW die schwache Nachfrage nach Audi-Elektroautos. Die Umstrukturierung könnte das Ergebnis mit bis zu 2,68 Milliarden Euro belasten, auch weil eine Schließung für das Werk in Brüssel nicht ausgeschlossen wird.

Sehr fest notieren Porsche AG mit einem Plus von 3,6 Prozent auf 75,20 Euro. Hier hat Goldman das Kursziel auf 109 von 108 Euro erhöht. Der sogenannte Pre-Close-Call sei positiv verlaufen, heißt es im Handel.

Leichter Rückenwind kommt vom Anleihemarkt, wo die Renditen etwas sinken. Der Euro verharrt knapp über 1,08 Dollar und die Ölpreise bröckeln etwas ab.

US-Markt mit Allzeithoch Nr. 36 - Paris seit Jahresanfang im Minus

Übergeordnet hat sich die Lage eingetrübt, wie es im Handel heißt. "Während der Markt auf die Sommerrally in den USA und in Japan setzt, fällt sie in Europa aus", meint ein Händler, der auf politische Gründe als Bremsfaktoren verweist. Marktteilnehmer gingen den US-Markt "long" und Europa "short", auch wenn die Rally in den USA zuletzt "etwas an Dampf verloren" habe.

Stärkere Impulse sind erst einmal nicht in Sicht. US-Notenbankchef Jerome Powell dürfte am Nachmittag vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses seine Ansichten wiederholen, die er am Dienstag vor dem Bankenausschuss des Senats geäußert hatte. Powell hielt sich die Optionen für den Zeitpunkt einer Zinssenkung offen, sieht die Inflationsentwicklung aber in die richtige Richtung gehen. Am Donnerstag werden dann die US-Verbraucherpreise veröffentlicht, und am Freitag startet die US-Berichtssaison.

Der Stoxx-Subindex der zinsempfindlichen Immobilienwerte gewinnt weitere 0,7 Prozent. Auch Telekomaktien (+0,7%) und Papiere aus dem Reise- und Freizeitbereich (+0,6%) sind gesucht. Am Ende rangieren zyklische Branchen wie Chemie (-0,4% ) und Rohstoffe (-0,3%).

In der zweiten Reihe des deutschen Markts gewinnen Evotec 3,6 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen und der US-Pharmariese Pfizer arbeiten künftig in der Wirkstoffforschung zusammen. Evotec wird Forschungszahlungen erhalten und hat Anspruch auf mögliche Meilenstein- und Lizenzzahlungen.

Hapag-Lloyd gewinnen fast 7 Prozent. Die Reederei hat ihre Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben.

Ionos steigen mit einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs um 3,6 Prozent auf das neue Allzeithoch von 29 Euro. Damit unterstreichen sie auch die Ambitionen auf einen Aufstieg in den TecDAX im September.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.906,11 +0,1% 2,49 +8,5% Stoxx-50 4.479,32 +0,1% 6,03 +9,4% DAX 18.273,65 +0,2% 39,02 +9,1% MDAX 25.326,96 +0,3% 74,78 -6,7% TecDAX 3.344,98 +0,6% 19,84 +0,2% SDAX 14.358,57 +0,2% 34,93 +2,9% FTSE 8.163,67 +0,3% 23,86 +5,3% CAC 7.505,81 -0,0% -2,85 -0,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,52 -0,04 -0,05 US-Zehnjahresrendite 4,28 -0,02 +0,40 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Di, 17:23 % YTD EUR/USD 1,0824 +0,1% 1,0819 1,0810 -2,0% EUR/JPY 174,64 +0,1% 174,65 174,54 +12,2% EUR/CHF 0,9703 -0,0% 0,9707 0,9709 +4,6% EUR/GBP 0,8456 -0,0% 0,8456 0,8453 -2,5% USD/JPY 161,35 +0,0% 161,42 161,47 +14,5% GBP/USD 1,2801 +0,1% 1,2795 1,2788 +0,6% USD/CNH (Offshore) 7,2917 +0,0% 7,2928 7,2928 +2,4% Bitcoin BTC/USD 59.032,48 +2,1% 59.013,86 57.243,96 +35,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,00 81,41 -0,5% -0,41 +13,0% Brent/ICE 84,14 84,66 -0,6% -0,52 +10,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 31,595 31,10 +1,6% +0,50 -3,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.374,38 2.364,12 +0,4% +10,26 +15,1% Silber (Spot) 30,95 30,80 +0,5% +0,15 +30,2% Platin (Spot) 991,25 988,45 +0,3% +2,80 -0,1% Kupfer-Future 4,57 4,57 -0,1% -0,00 +16,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2024 03:45 ET (07:45 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.