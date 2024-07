Solana Kurs Prognose: Deshalb könnte der SOL-Token in den kommenden Wochen brillieren

Der letzte Monat war alles andere als erfolgreich für die gesamte Krypto-Welt: Nicht nur Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH), sondern fast alle Kryptowährungen erfuhren merkliche Abflüsse. Viele Kryptowährungen mussten in diesem Zeitraum sogar höhere Verluste im zweistelligen Prozentsatz hinnehmen.

Allerdings scheint Solana die Ausnahme dieser Regel zu sein, denn die derzeit fünftgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung zeigte sich in den vergangenen Wochen recht robust. Mehrfach konnten die Widerstandsmarken angetestet, jedoch nicht unterschritten werden. Wir werfen in den kommenden Abschnitten einen Blick darauf, wie sich der SOL-Token in den kommenden Wochen verhalten könnte und was es für Anleger zu beachten gilt.

Solana mit bullischen Verhalten: SOL-Preis überraschend hoch

Ein Blick auf den Solana Kurs des vergangenen Monats (siehe Bild unten) verrät, dass die Kryptowährung durchaus eine gewisse Volatilität erfahren hat. So wurde mehrfach die Marke von 130 US-Dollar unterschritten, nachdem der SOL-Token vor einem Monat noch für über 160 US-Dollar gehandelt wurde. Zeitweise näherte sich der SOL-Preis sogar der Marke von 120 US-Dollar, schaffte es jedoch immer wieder, einen Aufschwung zu erleben. So wird Solana zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 144,33 US-Dollar gehandelt, was einem Minus von 9,04 % im vergangenen Monat entspricht. Im Vergleich zu den anderen großen Kryptowährungen ist das allerdings eine "gute" Entwicklung.

Der Solana (SOL) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Noch optimistischer zeigt sich Solana bei einem Blick auf kürzere Zeiträume: In den letzten sieben Tagen musste der SOL-Token "nur" ein Minus von 2,07 % verzeichnen, während Ethereum - der vielleicht größte direkte Konkurrent von Solana - in diesem Zeitraum 7,48 % an Wert verloren hatte. Selbst der BNB-Token - aktueller Platz Vier im Krypto-Ranking - musste ein Minus von 7,59 % verzeichnen. Noch bullischer zeigt sich Solana bei einem Blick auf die letzten 24 Stunden, denn hier kann der SOL-Token sogar ein Plus von 1,34 % erfahren.

Einer der Hauptgründe für die relativ stabile Preisentwicklung von Solana dürfte der Hype sein, der rund um die ersten Solana-Spot-ETF-Anträge entstanden ist. Diese könnten bereits im März 2025 auf dem US-amerikanischen Börsenmarkt gehandelt werden, was dem SOL-Token mit Sicherheit noch einmal einen Schub geben dürfte.

Solana Prognose: Das könnten die kommenden Wochen bringen

Derzeit steht und fällt die Krypto-Welt mit den Ereignissen rund um den Bitcoin beziehungsweise mit der Verunsicherung, die bezüglich Mt. Gox und den BTC-Verkäufen der deutschen und US-amerikanischen Regierung einhergeht. Entsprechend dürfte auch Solana in den kommenden Wochen keine unerwartet starken Sprünge nach oben erleben dürfen, sondern eher preislich betrachtet stagnieren. Es ist davon auszugehen, dass sich der SOL-Preis in den Sommermonaten stark am EMA-50 orientieren wird und damit um die Marke von 143 US-Dollar tendiert.

Auch die technischen Indikatoren deuten derzeit stark darauf hin, dass keine großen Veränderungen in Sicht sind. So konnte der Relative Strength Index (RSI) in den letzten Wochen recht stabil im mittleren Wertefeld bleiben (siehe Bild unten) und auch der MACD (Moving Average Convergence Divergence) deutet derzeit eine Stagnation und keine großen Preisveränderungen in naher Zukunft an.

(Quelle: TradingView)

So ist es in den kommenden Wochen äußerst unwahrscheinlich, dass der Solana Kurs langfristig unter die Marke von 120 US-Dollar im niedrigen Preisbereich fallen wird, aber auch höhere Preisniveaus von 180 US-Dollar oder höher dürften wahrscheinlich nicht auftreten. Der größte Faktor, der allerdings die Preisentwicklung des SOL-Tokens in den kommenden Wochen beeinflussen dürfte, ist die potenzielle Einführung der Ethereum-Spot-ETFs in den USA. Sollten die entsprechenden Genehmigungen tatsächlich diese oder nächste Woche vergeben werden, dürfte auch Solana merklich davon profitieren.

Bis dahin könnte es sich allerdings aus investorischer Sicht lohnen, einen Blick auf aktuelle Presale-Projekte zu werfen. Denn während die großen Kryptowährungen derzeit am Stagnieren sind, besitzen die jungen Krypto-Coins häufig ein großes Potenzial.

Base Dawgz nähert sich 2,5-Millionen-Dollar-Marke

Vor allem Multi-Chain-Projekte scheinen derzeit am Krypto-Markt besonders gut anzukommen. Zuletzt konnten gerade Meme-Coins mit Multichain-Ansatz - wie zum Beispiel Dogeverse - unglaubliche Ergebnisse im Vorverkauf erzielen. Auch Base Dawgz ($DAWGZ) möchte eine ähnliche Möglichkeit bieten, weshalb der Meme-Token nicht nur auf Solana und Ethereum, sondern auch über Avalanche, Base und der Binance Smart Chain genutzt werden kann. So wird eine dezentrale Nutzung ohne jegliche Limitierungen garantiert.

Aus technischer Sicht setzt Base Dawgz auf moderne Web3-Innovationen, zu denen unter anderem die Wormhole- sowie die Portal-Bridge-Technologie zählen.

Erfahre mehr zum Vorverkauf von Base Dawgz!

Darüber hinaus möchte sich das Krypto-Projekt von der Konkurrenz abheben, indem es auf einen einzigartigen und innovativen Share-to-Earn-Algorithmus setzt. Hier können unter dem Motto "Be Social for Airdrops" interessierte Airdrop-Hunter einfach eigenen Content über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) erstellen und so Punkte sammeln. Am Ende des laufenden Presales werden diese Punkte dann in $DAWGZ-Token umgemünzt. So möchten die Entwickler einen großen Fokus auf das Wachstum der eigenen Community setzen.

Wer also Interesse an einem frischen Meme-Coin-Projekt hat, der sollte unbedingt einen Blick auf den laufenden Vorverkauf von Base Dawgz werfen und rechtzeitig investieren - denn günstiger als jetzt dürfte der $DAWGZ-Token wohl nicht mehr werden.

Jetzt in $DAWGZ investieren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.