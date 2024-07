Encavis baut die Aktivitäten in Spanien mit dem Kauf eines Solarparks aus. "Der von BayWa r.e. nahe Córdoba erworbene Solarpark Almodóvar (~95 Megawatt (MW), 187 Gigawattstunden (GWh) Jahreserzeugung) befindet sich bereits im Bau und wird voraussichtlich im 4. Quartal 2025 ans Netz gehen", kündigt das Hamburger Unternehmen am Mittwoch an. Zum Kaufpreis ...

