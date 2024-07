DJ China-Schwäche beschert Volkswagen Absatzrückgang im 2Q

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat im zweiten Quartal wegen eines deutlichen Absatzrückgangs in China weniger Fahrzeuge verkauft. Die Auslieferungen sanken im zweiten Quartal weltweit um 3,8 Prozent auf 2,24 Millionen Fahrzeuge. Im ersten Halbjahr ging der Absatz um 0,6 Prozent auf 4,35 Millionen zurück. Für das Gesamtjahr rechnet VW mit einem leichten Absatzplus.

Während die Verkäufe in Westeuropa sowie in Nordamerika im zweiten Quartal um 5,1 bzw um 11 Prozent zulegten, stand in China wegen des intensiven Wettbewerbsumfelds ein Einbruch um 19,3 Prozent auf 651.500 Einheiten zu Buche.

"Für das Gesamtjahr 2024 rechnen wir aufgrund des An- und Hochlaufs zahlreicher wichtiger Modelle im zweiten Halbjahr weiter mit einem leichten Anstieg der weltweiten Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr", sagte Vertriebschefin Hildegard Wortmann laut Mitteilung.

July 10, 2024

