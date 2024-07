Internationales Tech-Unternehmen zieht im Herbst in den 11. und 12. Stock des Schwabinger Skyline Towers Die Münchner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines spannenden jungen Unternehmens aus der Tech- und Finanzbranche ziehen in den kommenden Monaten in den 11. und 12. Stock des Skyline Towers an der Marcel-Breuer-Straße. "Wir freuen uns sehr, einen interessanten und passenden Mieter für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...