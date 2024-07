Auch am 11. Juli warten spannende Neuigkeiten aus der ganzen Welt auf die Anleger:Am Donnerstag starten die Verkehrs- sowie Quartalszahlen der Unternehmen Fraport, Pepsico und Gerresheimer. In Korea trifft die Zentralbank eine wichtige Zinsentscheidung, und in Japan wird die Kernrate der Maschinenaufträge für Mai 2024 veröffentlicht. Der Fokus liegt heute jedoch in Hamburg auf dem EuroMinds-Wirtschaftsgipfel. TERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...