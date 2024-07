PARIS (dpa-AFX) - Nach der Wahlniederlage des Mitte-Lagers in Frankreich will der amtierende Premierminister Gabriel Attal als Fraktionsvorsitzender zur Erneuerung der Partei von Präsident Emmanuel Macron beitragen. Wie der Fernsehsender BFMTV berichtete, stimmten 84 der 98 für die Wahl registrierten Renaissance-Abgeordneten für den 35-Jährigen als neuen Chef der Gruppe in der französischen Nationalversammlung.

In einer dem "Parisien" vorliegenden Dankesbotschaft versprach Attal, "Brücken zu den politischen Kräften zu bauen, die der Republik und dem Erfolg Frankreichs verbunden sind und gleichzeitig die Werte der Partei respektieren". Zuvor hatte er erklärt, er wolle die Partei neu denken und neu erfinden. Attal war der einzige Kandidat für den Fraktionsvorsitz.

Suche nach neuer Regierung läuft weiter



Frankreich sucht nach der Wahl weiter nach einer neuen Regierung. Aus der Abstimmung waren drei politische Blöcke hervorgegangen, von denen keiner die absolute Mehrheit erreichte. Macron hatte nach dem Misserfolg bei der Wahl den Rücktritt Attals vorerst abgelehnt, um die Stabilität des Landes bis zur Bildung einer neuen Regierung zu gewährleisten.

Das Linksbündnis aus Grünen, Sozialisten, Kommunisten und der Linkspartei La France Insoumise, das die meisten Sitze in der Nationalversammlung holte, konnte sich noch auf keine geeignete Person für das Amt des Premierministers einigen./sg/DP/he