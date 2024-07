BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Argentinien hat die islamistischen Hamas als terroristische Organisation eingestuft. "Die Hamas hat sich zu den Gräueltaten während des Angriffs auf Israel am 7. Oktober bekannt. Diese reihen sich ein in eine lange Geschichte von Terroranschlägen im Namen der Hamas", teilte das Büro von Präsident Javier Milei am Freitagabend (Ortszeit) mit.

Seit Jahren ist die Hamas etwa von den USA, der EU oder Kanada als Terrororganisation gelistet - in Lateinamerika zählt Argentinien neben Paraguay oder Costa Rica zu den wenigen Ländern, die diesen Schritt gegangen sind.

Andere Länder wie Kolumbien oder Bolivien hatten die Beziehungen zu Israel wegen des Vorgehens im Gazastreifen abgebrochen. Milei gilt als entschlossener Verbündeter Israels und unterstützt im Gaza-Krieg die Politik der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vorbehaltlos.

Die jüdische Gemeinde in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ist eine der größten außerhalb von Israel./ppz/DP/he