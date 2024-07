BUDAPEST (dpa-AFX) - Nach dem Vorfall bei einem Wahlkampfauftritt Donald Trumps in Pennsylvania hat Ungarns Regierungschef Viktor Orban dem früheren US-Präsidenten seine Solidarität ausgedrückt. "Meine Gedanken und Gebete sind in diesen dunklen Stunden bei Präsident Donald Trump", schrieb Orban in der Nacht zum Sonntag auf der Plattform X. Die beiden Rechtspopulisten Orban und Trump pflegen ein sehr freundschaftliches Verhältnis.

Trump war kurz zuvor von Secret-Service-Agenten nach einer Attacke in Sicherheit gebracht worden. Auf Videoaufnahmen der Veranstaltung in der Stadt Butler waren Knallgeräusche zu hören - unklar war zunächst, ob es sich um Schüsse handelte. Trump ließ kurz darauf über sein Team mitteilen, es gehe ihm gut und er werde gerade medizinisch untersucht. Die Nachrichtenagentur AP berichtete kurz darauf, der mutmaßliche Schütze sei getötet worden./thn/DP/he