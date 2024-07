Am Donnerstag steht die nächste EZB-Sitzung an und damit auch die nächste Zinsentscheidung. Die große Frage lautet, geht es erneut runter mit den Zinsen? Ökonomen sind sich einig, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen diesmal unverändert belassen wird. Die Währungshüter werden weitere Datenveröffentlichungen abwarten wollen, um mehr Gewissheit zu erlangen, dass sich die Inflation in ...

