Apples Aktien haben am Mittwoch ihren Höhenflug fortgesetzt, angetrieben durch optimistische Absatzziele für das kommende iPhone 16 und die Einführung des Vision Pro in Deutschland. Die positive Stimmung im Technologiebereich und neue Analystenempfehlungen stärken das Vertrauen der Anleger.Apple-Aktie setzt Höhenflug fort: iPhone 16 und Vision Pro im Fokus Die Aktien von Apple haben am Mittwoch ihren Rekordlauf fortgesetzt. Neben der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...