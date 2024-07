WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach einer kurzen Wahlkampfpause wegen des Attentats auf seinen Amtsvorgänger und politischen Konkurrenten Donald Trump plant US-Präsident Joe Biden in den kommenden Tagen wieder Auftritte vor Publikum. Nach Angaben des Weißen Hauses will Biden am Dienstag eine Tagung der Bürgerrechtsbewegung NAACP in Las Vegas besuchen. Am Mittwoch soll er in der Wüstenmetropole im US-Bundesstaat Nevada auch an einer lokalen Wahlkampfveranstaltung teilnehmen.

Biden hatte nach den Schüssen auf Trump eine für Montag geplante Reise nach Texas abgesagt sowie einen Wochenendaufenthalt im Bundesstaat Delaware abgebrochen, um ins Weiße Haus zurückzukehren. Sein Wahlkampfteam hatte zudem die gesamte ausgehende Kommunikation unterbrochen und angekündigt, Wahlwerbespots "so schnell wie möglich" zu stoppen./scb/DP/zb