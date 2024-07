DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 15. Juli

=== *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 2Q 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 2Q *** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai Eurozone PROGNOSE: -0,9% gg Vm/-3,7% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-3,0% gg Vj 11:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Übergabe von Zuwendungsbescheiden von 22 Projekten der IPCEI Hy2Infra Welle und anschließend Pk, Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht 12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 2Q *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli PROGNOSE: -6,0 zuvor: -6,0 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY *** 17:00 US/Fed-Chairman Powell, Teilnahme an Veranstaltung des Economic Club of Washington - BE/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an der Eurogruppe, Brüssel *** - BE/Treffen der Eurogruppe *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Entscheidung über Zins für Kredite aus Medium Term Lending Facility (MLF) - JP/Börsenfeiertag Japan Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 15. Juli wirksam: + SDAX NEUAUFNAHME - Medios HERAUSNAHME - Synlab ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

