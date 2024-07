FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump hat zunächst kaum Auswirkungen auf den Devisenmarkt. Ein Euro kostete im frühen Handel 1,0893 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Ende vergangener Woche hatte der Kurs bei gut 1,09 Dollar gelegen. Damit fällt die Reaktion beim Euro-Dollar-Kurs anders als beim Bitcoin verhalten aus.

Der Bitcoin legte seit dem Attentat deutlich zu. Experten begründeten den Kursanstieg nach dem Attentat auf Trump damit, dass der Ex-Präsident positiv zu Digitalwährungen eingestellt ist und die Chancen auf eine Wiederwahl im November nach dem Attentat gestiegen sind.

Ein Mann hatte am Samstag bei einer Wahlkampfrede Trumps im Bundesstaat Pennsylvania auf den 78-Jährigen geschossen und ihn am Ohr verletzt. Der Täter, laut Bundespolizei FBI ein 20 Jahre alter Mann aus der Region, wurde von Sicherheitskräften getötet. Ein Motiv machten die Ermittler bisher nicht aus./zb/jha/