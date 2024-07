Vor einigen Monaten hat OpenAI einen neuen, erweiterten Sprachmodus für ChatGPT vorgestellt. Jetzt wird dieser an erste User:innen des KI-Tools ausgerollt. Wie ihr erkennt, ob ihr schon loslegen dürft, erfahrt ihr hier. Schon jetzt bietet ChatGPT einen Sprachmodus. Allerdings hat OpenAI diesen in den vergangenen Monaten noch einmal deutlich überarbeitet. Wie eine erste Demonstration im Mai gezeigt hat, soll ChatGPT nach dem Update in der Lage sein, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...