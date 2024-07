Die US-Notenbank Fed hat erwartungsgemäß die Zinsen unverändert bei 5,25 % bis 5,50 % belassen. An dieser Stelle zeigen wir die wichtigsten Aussagen aus dem FOMC-Statement in Schlagzeilen: - Fed wartet erneut auf größeres Vertrauen in die Inflation, damit man die Zinsen senken kann. - FOMC achtet auf beiden Seiten des Mandats auf die Risiken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...