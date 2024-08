DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Inflationszahlen:

"Insgesamt jedoch gilt, der Inflationsschock der vergangenen Jahre sitzt tief und hat Vertrauen zerstört - das verhindert eine nachhaltige Erleichterung bei den so wichtigen Inflationserwartungen. Denn der Konsument besitzt einen sensiblen Seismografen, was die Preisentwicklung angeht. Er weiß, dass die Preise selbst bei einer Rückführung der Preissteigerung auf das EZB-Inflationsziel von zwei Prozent mitnichten dort sein werden, wo sie sich vor dem Inflationsschock befanden. Im Gegenteil: Sie steigen weiter, wenn auch in moderateren Raten.

Das heißt: Will die EZB ihre Glaubwürdigkeit, die sie bei der fatalen Fehleinschätzung der Inflationsdynamik eingebüßt hat, wiedergewinnen, sollte sie sich im Zweifel für einen restriktiveren Weg entscheiden. Auch wenn das nicht jedem in Europas größter Volkswirtschaft gefallen sollte."/DP/jha