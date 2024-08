Am Mittwoch ist die Meta-Aktie im nachbörslichen Handel um satte sieben Prozent nach oben geschossen und hat damit eine klare Gegenbewegung zur Korrektur der vergangenen Wochen gestartet. Doch was sorgt jetzt für den massiven Kurssprung? Und ist der Anstieg eine Kaufchance für Anleger? Am Mittwoch hat der Technologiekonzern Meta Quartalszahlen vorgelegt und konnte daraufhin um satte sieben Prozent im Kurs nach oben schießen. Doch was ist die Ursache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...