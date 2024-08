Schwache Zahlen, eine Senkung der Prognose oder der schleppende Umbau: Die Krise bei Thyssenkrupp zeigt sich in vielen Facetten. Die Aktie ist in dieser Woche auf ein neues Allzeittief gefallen, ein Boden ist nach wie vor nicht in Sicht. Im Trading-Tipp zeigt DER AKTIONÄR, wie Anleger jetzt trotzdem beim MDAX-Konzern investieren können.

