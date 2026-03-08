Iran-Eskalation: Diese Rohstoff-Aktien profitieren in Kriegs- und Krisenzeiten

Anzeige / Werbung

Die jüngsten Zuspitzungen im Nahen Osten und die anhaltende Iran-Eskalation haben an den Finanzmärkten eine Umschichtung hin zu sicherheitsrelevanten Sektoren ausgelöst. In Phasen militärischer Instabilität rückt die Versorgungssicherheit mit kritischen Metallen in das Zentrum der Aufmerksamkeit, da die moderne Rüstungsindustrie auf spezifische Ressourcen angewiesen ist, deren Lieferketten oft als fragil gelten. Insbesondere die Metalle Wolfram und Antimon spielen hierbei eine Schlüsselrolle, da sie für die Produktion von Munition, Panzerungen und elektronischen Leitsystemen unverzichtbar sind.

Fokus auf heimische Ressourcen am Beispiel von American Tungsten & Antimony

Ein Akteur, der aufgrund seiner geografischen Lage in den USA zunehmend Beachtung findet, ist?American Tungsten & Antimony Corp.(WKN: A41XT2, ISIN: US0301141019). Das Unternehmen exploriert derzeit das Dutch-Mountain-Projekt in Utah, wobei jüngste Untersuchungen darauf hindeuten, dass die dortigen Vorkommen wesentlich umfangreicher ausfallen könnten als bisherige Schätzungen vermuten ließen. Ein wesentlicher Aspekt für die künftige Entwicklung ist die bereits genehmigte Aufbereitungsanlage, die den Zeitrahmen bis zu einer potenziellen Produktion verkürzen könnte. Da Antimon auf der Liste der kritischen Rohstoffe steht und der Weltmarkt stark von Importen abhängig ist, stellt das Projekt in Utah eine potenzielle inländische Bezugsquelle für die US-Verteidigungsstrategie dar.

Die Bedeutung etablierter Produzenten und unabhängiger Lieferketten

Parallel dazu verdeutlicht die Entwicklung bei?Almonty Industries Inc.(WKN: A1J79B, ISIN: CA0203981034) das wachsende Interesse an diesem Sektor. Das Unternehmen steht kurz vor der Inbetriebnahme der Sangdong-Mine in Südkorea, die eines der bedeutendsten Wolfram-Vorkommen außerhalb Chinas darstellt. Die Preisentwicklung für Wolfram hat infolge der globalen Aufrüstungstrends bereits reagiert, was etablierten Werten wie Almonty eine stabile Marktposition verschafft. Während American Tungsten & Antimony noch in einer früheren Phase der Erschließung steckt, zeigt der Erfolg von Almonty, wie stark der Markt auf die Kombination aus gesicherten Lagerstätten und geopolitischer Unabhängigkeit reagiert. Die aktuelle Lage macht deutlich, dass Investoren den Fokus verstärkt auf Unternehmen richten, die kritische Komponenten für die Verteidigungsfähigkeit in stabilen Jurisdiktionen bereitstellen können.

In diesem Marktumfeld wird die weitere Exploration des Wolfram- und Antimonsystems durch American Tungsten & Antimony zeigen, inwieweit das Projekt in Utah künftig zur Diversifizierung der westlichen Rohstoffversorgung beitragen kann.

