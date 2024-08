Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.08.2024 / 13:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Karsten Nachname(n): Wildberger

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

CECONOMY AG

b) LEI

5299001X9L42HXEBCZ51

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007257503

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2.478 EUR 2349.144 EUR 2.48 EUR 1860.00 EUR 2.484 EUR 462.024 EUR 2.486 EUR 2033.548 EUR 2.488 EUR 7837.2 EUR 2.49 EUR 8261.82 EUR 2.492 EUR 8268.456 EUR 2.494 EUR 2040.092 EUR 2.496 EUR 8112.00 EUR 2.498 EUR 2043.364 EUR 2.50 EUR 2045.00 EUR 2.502 EUR 8301.636 EUR 2.504 EUR 13746.96 EUR 2.506 EUR 4385.50 EUR 2.508 EUR 7957.884 EUR 2.51 EUR 1882.50 EUR 2.512 EUR 6280.00 EUR 2.516 EUR 17687.48 EUR 2.518 EUR 2518.00 EUR 2.52 EUR 13860 EUR 2.522 EUR 18032.30 EUR 2.526 EUR 1894.50 EUR 2.528 EUR 2528 EUR 2.532 EUR 2792.796 EUR 2.54 EUR 11678.92 EUR 2.542 EUR 50077.40 EUR 2.548 EUR 35162.40 EUR 2.552 EUR 5869.60 EUR 2.554 EUR 5.108 EUR 2.6 EUR 3039.40 EUR 2.6 EUR 447.20 EUR 2.6 EUR 40619.80 EUR 2.6 EUR 48555 EUR 2.6 EUR 663 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2.5429 EUR 343298.0320 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.08.2024; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





15.08.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com