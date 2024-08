DJ GSK gewinnt in Florida Rechtsstreit zu Zantac-Krebsvorwurf

Von Helena Smolak

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern GSK hat einen Rechtsstreit in Florida gewonnen, in dem behauptet wurde, dass sein inzwischen eingestelltes Medikament gegen Sodbrennen, Zantac, Prostatakrebs verursacht habe. Dies ist der jüngste Sieg für GSK in einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten über das Medikament.

Das Gericht des Bundesstaates Florida habe entschieden, dass GSK nicht für den Darmkrebs des Klägers haftbar sei, wie GSK mitteilte. Das Unternehmen werde beantragen, dass ein weiterer Fall in Florida abgewiesen wird - einer von vier in dem Bundesstaat eingereichten Fällen. GSK werde sich auch gegen verbleibende Forderungen in anderen Gerichtsbarkeiten verteidigen.

Zantac ist im Besitz mehrerer Pharmaunternehmen. Im Jahr 2020 hatte die US-amerikanische Arzneimittelaufsicht Food and Drug Administration die Hersteller aufgefordert, Zantac vom Markt zu nehmen. Die FDA kam zu dem Schluss, dass der Wirkstoff des Medikaments, Ranitidin, im Laufe der Zeit oder durch Hitzeeinwirkung ein krebserregendes Kontaminationsmittel, N-Nitrosodimethylamin, bilden kann.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2024 04:02 ET (08:02 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.