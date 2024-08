Zürich - UBS Asset Management lagert die Verwaltung eines Teilgeschäfts aus. Das Management des «Quantitative Investment Strategies» (QIS)-Geschäfts wird an den Investment Manager Manteio Partners und seine Tochtergesellschaften übergeben. Der Bereich QIS von UBS Asset Management verwaltet Vermögen in der Höhe von rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Vereinbarung sieht vor, dass das Management Team von QIS zu Manteio wechselt, wie die UBS am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...