Innsbruck (ots) -Fahrrad-Boom bei SportOkay.comInnsbruck, 16.08.2024 - Der anhaltende Trend zum Radfahren zeigt sich auch im Sommer 2024 deutlich bei SportOkay.com, einem der führenden Online-Händler für Sportartikel in der DACH-Region. Im Verkaufszeitraum von März bis Juli verzeichnete das Unternehmen ein überdurchschnittliches Wachstum im Fahrrad-Segment, mit einem besonderen Fokus auf Rennräder und Mountainbikes.Die Verkaufszahlen für Rennräder stiegen im Vergleich zum Vorjahr um beeindruckende 122%, während der Absatz von Mountainbikes um 21% zunahm. Diese Zuwächse unterstreichen das anhaltende Interesse der Verbraucher an sportlichen Outdoor-Aktivitäten.In Deutschland und Österreich ist der Fahrradmarkt weiterhin auf Wachstumskurs. Laut dem Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) wurden 2023 in Deutschland rund 4,7 Millionen Fahrräder verkauft, was einem Plus von etwa 10% gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Österreich wurden im selben Jahr rund 490.000 Fahrräder verkauft, was ebenfalls einen signifikanten Anstieg von 7% darstellt.Trotz des allgemeinen Fahrrad-Booms blieb das Wachstum im E-Bike-Segment bei SportOkay.com relativ moderat mit nur 2%. "Nach dem E-Bike Boom der letzten Jahre erleben wir aktuell eine gewisse Sättigung im E-Bike-Markt. Die Konsumenten greifen vermehrt zu klassischen Fahrrädern, die derzeit oft günstiger als gebrauchte Bikes angeboten werden," erklärt Konrad Plankensteiner, CEO von SportOkay.com. "Wir profitieren aktuell von den Überlägern der Fahrradindustrie und können diese attraktiven Preise an unsere Kunden weitergeben."Um für das laufende Wachstum gerüstet zu sein, hat SportOkay.com ein neues Bike Logistic Center mit über 1.200 m² für Lagerhaltung und Montage in Betrieb genommen. Diese Investition ermöglicht es dem Unternehmen, die steigende Nachfrage effizient zu bewältigen und weiterhin einen erstklassigen Service zu bieten.Besondere Bedeutung messen die Konsumenten der Sicherheit bei. So verzeichnete SportOkay.com diesen Sommer einen Anstieg des Verkaufs von Fahrradhelmen um beeindruckende 84% im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Bereich Fahrrad-Bekleidung erlebte einen signifikanten Zuwachs: Die Verkaufszahlen stiegen um 91%, wobei besonders Hosen (+85%) und Shirts & Jerseys (+143%) gefragt waren.Diese Zahlen verdeutlichen, dass SportOkay.com weiterhin auf Erfolgskurs ist und sich als führender Anbieter im Fahrrad- und Sportartikelmarkt etabliert hat.SportOkay.com FactsSportOkay.com, mit Sitz in Innsbruck (Österreich), ist seit Ende 2013 erfolgreich im Online-Sportartikelhandel tätig. Als weltweit erster Online-Shop bietet SportOkay.com eine innovative 3D-Produktdarstellung und vertreibt Bekleidung, Schuhe und Sportausrüstung von über 350 führenden Marken. Mit einem Jahresumsatz von über 30 Millionen Euro und 50 Mitarbeitern setzt das Unternehmen auf modernste Technologie: Im firmeneigenen Logistikzentrum sind 72 Roboter im Einsatz, um effiziente Abläufe zu gewährleisten. Die Kundenzufriedenheit spiegelt sich in der aktuellen Bewertung auf Trusted Shops wider, wo SportOkay.com mit "Sehr gut" (4,91 von 5 Punkten) bewertet wird. Zudem hat Computer Bild den Shop mehrfach als TOP SHOP ausgezeichnet.